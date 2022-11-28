Подоляк объяснил критику ситуации с "пунктами несокрушимости" в Киеве "попыткой сделать эффективное управление"

Подоляк сказал, что в Киеве "немного странная ситуация" с "пунктами несокрушимости".
"Нет никакой политической подоплеки. Есть мобильные пункты, которые сделала ГСЧС (палатки и так далее), но нет ключевой сети, которую можно создать за счет детских садов, школ и так далее", – продолжил он.
По мнению Подоляка, в школах и детсадах "проще" организовать такие места – "принести ряд генераторов, Starlink и сделать более или менее оборудованный и комфортный пункт".
"Поэтому, когда мы говорим о "пунктах несокрушимости" – это вопрос о готовности местных органов власти понимать ситуацию. Не выходить на телевидении и говорить, что мы будем кого-то эвакуировать, понимаете? Тут нужно правильно определять приоритеты. Президент говорит о приоритетности работы. Меньше слов – больше дел сегодня. Особенно на таком уровне, – добавил он. – Это не продолжение какой-то ситуации политической дискуссии, которая была до [полномасштабной] войны. Это исключительно попытка организовать эффективное управление на местном уровне, потому что это вопрос возможности выжить для большого количества [людей]. То есть чтобы они знали, где можно пересидеть в случае отключения на 12–20–30 часов, когда нет отопления, водоснабжения и электроэнергии. И вообще я бы советовал нам меньше говорить о политизации процесса. Потому что политики в классическом понимании сегодня нет. Сегодня ты или функционален на том или ином месте, и это касается в том числе господина [мэра Виталия] Кличко. Или ты не функционален и более склонен к разговорам, что будет пессимистичный сценарий".
По мнению Подоляка, в Киеве, учитывая количество населения, нужно как минимум 1,5–2 тыс. "пунктов несокрушимости".
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – 22 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский. 24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".
В Киеве, как сообщал 25 ноября мэр Виталий Кличко, развернули более 400 пунктов обогрева. Зеленский обвинил в тот же день власти столицы в "профанации" с "пунктами несокрушимости".
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
В вечернем обращении 25 ноября Зеленский заявил о "профанации" с киевскими "пунктами несокрушимости", которую, по словам главы государства, "никто и никому не простит, как и ложь в отчетах разного уровня". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.
Нардепы от "Слуги народа" решили провести проверку этих пунктов в Киеве. По итогам первого дня инспекций глава этой парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты проверили 360 "пунктов несокрушимости", и 20% из них были закрыты.
Кличко, комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости", заявил, что украинцам нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней".