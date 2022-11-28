Подоляк объяснил критику ситуации с "пунктами несокрушимости" в Киеве "попыткой сделать эффективное управление"

Подоляк: И вообще я бы советовал нам меньше говорить о политизации процесса. Потому что политики в классическом понимании сегодня нет Фото: Офіс Президента / Telegram

Подоляк сказал, что в Киеве "немного странная ситуация" с "пунктами несокрушимости".

"Нет никакой политической подоплеки. Есть мобильные пункты, которые сделала ГСЧС (палатки и так далее), но нет ключевой сети, которую можно создать за счет детских садов, школ и так далее", – продолжил он.

По мнению Подоляка, в школах и детсадах "проще" организовать такие места – "принести ряд генераторов, Starlink и сделать более или менее оборудованный и комфортный пункт".

"Поэтому, когда мы говорим о "пунктах несокрушимости" – это вопрос о готовности местных органов власти понимать ситуацию. Не выходить на телевидении и говорить, что мы будем кого-то эвакуировать, понимаете? Тут нужно правильно определять приоритеты. Президент говорит о приоритетности работы. Меньше слов – больше дел сегодня. Особенно на таком уровне, – добавил он. – Это не продолжение какой-то ситуации политической дискуссии, которая была до [полномасштабной] войны. Это исключительно попытка организовать эффективное управление на местном уровне, потому что это вопрос возможности выжить для большого количества [людей]. То есть чтобы они знали, где можно пересидеть в случае отключения на 12–20–30 часов, когда нет отопления, водоснабжения и электроэнергии. И вообще я бы советовал нам меньше говорить о политизации процесса. Потому что политики в классическом понимании сегодня нет. Сегодня ты или функционален на том или ином месте, и это касается в том числе господина [мэра Виталия] Кличко. Или ты не функционален и более склонен к разговорам, что будет пессимистичный сценарий".

По мнению Подоляка, в Киеве, учитывая количество населения, нужно как минимум 1,5–2 тыс. "пунктов несокрушимости".