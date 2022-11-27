"Я не хочу вступать в политические баталии, мне есть чем заниматься". Кличко рассказал, как работают пункты обогрева в Киеве

"Относительно темы, которой придали уже политическую окраску, – пункты обогрева. Я уже говорил, но повторю: в Киеве обустроено и работает более 430 пунктов обогрева. Мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов", – написал мэр.

Он отметил, что для таких пунктов столица предоставила более 400 генераторов, еще 100 – волонтеры и благотворительные организации, "также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева".

"Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо. Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото", – объяснил Кличко.

Он считает, что это "выглядит, мягко говоря, некрасиво как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров".

"Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы. Мы делаем в Киеве все, что можем, для жизнеобеспечения столицы, для комфорта ее жителей. В сложных условиях. И чтобы ни происходило, продолжим это делать", – заявил Кличко.

В случае чрезвычайной ситуации адреса пунктов обогрева можно найти на карте, размещенной на официальном сайте городской власти.