"Я не хочу вступать в политические баталии, мне есть чем заниматься". Кличко рассказал, как работают пункты обогрева в Киеве

"Относительно темы, которой придали уже политическую окраску, – пункты обогрева. Я уже говорил, но повторю: в Киеве обустроено и работает более 430 пунктов обогрева. Мы готовим на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов", – написал мэр.
Он отметил, что для таких пунктов столица предоставила более 400 генераторов, еще 100 – волонтеры и благотворительные организации, "также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказали специально под пункты обогрева".
"Я не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. Мне есть чем заниматься. Но отмечу, что манипулировать не надо. Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото", – объяснил Кличко.
Он считает, что это "выглядит, мягко говоря, некрасиво как для украинцев, так и для наших зарубежных партнеров".
"Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы. Мы делаем в Киеве все, что можем, для жизнеобеспечения столицы, для комфорта ее жителей. В сложных условиях. И чтобы ни происходило, продолжим это делать", – заявил Кличко.
В случае чрезвычайной ситуации адреса пунктов обогрева можно найти на карте, размещенной на официальном сайте городской власти.
В вечернем обращении 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о "профанации" с киевскими "пунктами несокрушимости", которую, по словам главы государства, "никто и никому не простит, как и ложь в отчетах разного уровня". "Много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать", – сказал президент.
О разворачивании в Украине нового проекта поддержки людей – "пунктов несокрушимости" – Зеленский объявил 22 ноября. По его словам, в пунктах "бесплатно и круглосуточно" можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.
Зеленский рассказал, что пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также начал работу сайт, на котором размещена карта таких пунктов в Украине, которая постоянно обновляется, проинформировал Зеленский.
24 ноября президент отметил, что в большинстве регионов Украины развернули 4362 "пункта несокрушимости".
В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением. Позже ситуация улучшилась.