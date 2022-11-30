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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области оккупанты обстреливали Бахмут, Лиман, Курахово, попали в жилые кварталы, есть погибшие – ОВА

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Россияне обстреливают жилые кварталы Донецкой области ежедневно
Россияне обстреливают жилые кварталы Донецкой области ежедневно
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Больше всего за сутки 29 ноября в Донецкой области пострадал Бахмут – там два человека погибли, еще 11 получили ранения. Сводку о ситуации в регионе по состоянию на утро 30 ноября опубликовал в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

"За предыдущие сутки россияне уничтожили в Бахмуте детсад и не менее трех частных домов. Также на этом направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Светлодарской и Соледарской общин", – добавил Кириленко.

На волновахском направлении под артобстрелами Угледар и Богоявленка. Повреждено админздание.

"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. Кураховская община подверглась пяти обстрелам – повреждены несколько частных домов в Курахово и Кураховке. Ночью продолжались обстрелы Марьинки, к утру стало громко в окрестностях Очеретинской общины. В Авдеевке ночь была относительно тихой, а утром произошли три обстрела – есть попадание в жилые кварталы, точные последствия устанавливаем", – рассказал Кириленко.

На лисичанском направлении, по его информации, один человек погиб в Лимане, еще три получили ранения.

Не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного – там без жертв.

"Оставаться на Донетчине – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал Кириленко.

По данным Кириленко на утро 30 ноября, всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибло 1235 человек, ранено 2662. 

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Донецкая область, Лиман, раненые, Марьинка, Авдеевка, Курахово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, разрушения, погибшие, Павел Кириленко
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