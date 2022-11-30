В Донецкой области оккупанты обстреливали Бахмут, Лиман, Курахово, попали в жилые кварталы, есть погибшие – ОВА

"За предыдущие сутки россияне уничтожили в Бахмуте детсад и не менее трех частных домов. Также на этом направлении зафиксированы обстрелы в окрестностях Светлодарской и Соледарской общин", – добавил Кириленко.

На волновахском направлении под артобстрелами Угледар и Богоявленка. Повреждено админздание.

"На донецком направлении без жертв, но есть разрушения. Кураховская община подверглась пяти обстрелам – повреждены несколько частных домов в Курахово и Кураховке. Ночью продолжались обстрелы Марьинки, к утру стало громко в окрестностях Очеретинской общины. В Авдеевке ночь была относительно тихой, а утром произошли три обстрела – есть попадание в жилые кварталы, точные последствия устанавливаем", – рассказал Кириленко.

На лисичанском направлении, по его информации, один человек погиб в Лимане, еще три получили ранения.

Не прекращаются массовые обстрелы Торского и Заречного – там без жертв.

"Оставаться на Донетчине – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!" – призвал Кириленко.

По данным Кириленко на утро 30 ноября, всего в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибло 1235 человек, ранено 2662.