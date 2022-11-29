ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ударили по Лиману из "Градов". В Офисе президента сообщили об одном погибшем и трех раненых

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Тимошенко, оккупанты ударили по жилому сектору Лимана
По словам Тимошенко, оккупанты ударили по жилому сектору Лимана
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram (архив)

Российские оккупанты днем 29 ноября обстреляли из артиллерии Лиман Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилому сектору", – написал Тимошенко.

По его данным, в результате атаки российских захватчиков один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Лиман, раненые, Град, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (141803)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117576)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (113220)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (99771)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (63798)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (43634)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (42362)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33453)
 
 
 
 