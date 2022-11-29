Российские оккупанты ударили по Лиману из "Градов". В Офисе президента сообщили об одном погибшем и трех раненых

По словам Тимошенко, оккупанты ударили по жилому сектору Лимана Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram (архив)

"Оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилому сектору", – написал Тимошенко.

По его данным, в результате атаки российских захватчиков один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)