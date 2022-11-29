Российские оккупанты ударили по Лиману из "Градов". В Офисе президента сообщили об одном погибшем и трех раненых

"Оккупанты нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Град" по жилому сектору", – написал Тимошенко.
По его данным, в результате атаки российских захватчиков один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".