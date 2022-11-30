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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская пропаганда "сильно преувеличивает" успехи оккупантов под Бахмутом – Институт исследования войны

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Украина ведет оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролирует ситуацию ВСУ
Украина ведет оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролирует ситуацию – ВСУ
Фото: ЕРА

Российские войска добились незначительного продвижения в районе Бахмута Донецкой области за последние сутки, но маловероятно, что успех такого масштаба, как об этом говорят публичные источники. Такое мнение 29 ноября изложил в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

Кадры с геолокацией, которые проанализировали аналитики института,  показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута. При этом эксперты ISW по-прежнему не могут подтвердить большинство других заявленных успехов РФ вокруг Бахмута, достигнутых с 27 ноября.

"Некоторые российские блогеры делали необоснованные заявления о том, что российские войска прорвали линию обороны Украины к югу от Бахмута по трассе T0513 и продвинулись в сторону Часова Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций (GLOC) с Бахмутом, но такие утверждения вероятно, являются частью продолжающейся российской информационной операции и преждевременны", – говорится в сообщении института.

Американские эксперты продолжают считать, что "деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят его под угрозу неминуемого окружения".

Контекст:

Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону. 

29 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона что Вооруженные силы Украины ведут оборону в районе Бахмута Донецкой области в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Теги: Донецкая область, армия РФ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Часов Яр, ISW
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