Российская пропаганда "сильно преувеличивает" успехи оккупантов под Бахмутом – Институт исследования войны

Кадры с геолокацией, которые проанализировали аналитики института, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута. При этом эксперты ISW по-прежнему не могут подтвердить большинство других заявленных успехов РФ вокруг Бахмута, достигнутых с 27 ноября.
"Некоторые российские блогеры делали необоснованные заявления о том, что российские войска прорвали линию обороны Украины к югу от Бахмута по трассе T0513 и продвинулись в сторону Часова Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций (GLOC) с Бахмутом, но такие утверждения вероятно, являются частью продолжающейся российской информационной операции и преждевременны", – говорится в сообщении института.
Американские эксперты продолжают считать, что "деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят его под угрозу неминуемого окружения".
Согласно сообщению Генштаба ВСУ на утро 29 ноября, бахмутское направление – одно из двух на фронте, где РФ продолжает наступать. На всех остальных противник преимущественно ведет оборону.
29 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире национального телемарафона что Вооруженные силы Украины ведут оборону в районе Бахмута Донецкой области в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.