Российская пропаганда "сильно преувеличивает" успехи оккупантов под Бахмутом – Институт исследования войны

Украина ведет оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролирует ситуацию – ВСУ Фото: ЕРА

Кадры с геолокацией, которые проанализировали аналитики института, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута. При этом эксперты ISW по-прежнему не могут подтвердить большинство других заявленных успехов РФ вокруг Бахмута, достигнутых с 27 ноября.

"Некоторые российские блогеры делали необоснованные заявления о том, что российские войска прорвали линию обороны Украины к югу от Бахмута по трассе T0513 и продвинулись в сторону Часова Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций (GLOC) с Бахмутом, но такие утверждения вероятно, являются частью продолжающейся российской информационной операции и преждевременны", – говорится в сообщении института.

Американские эксперты продолжают считать, что "деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят его под угрозу неминуемого окружения".