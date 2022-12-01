Оккупанты сосредоточились на попытках наступать на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

ВСУ ведут бои на востоке и юге Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На бахмутском направлении противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Зализного и Нью-Йорка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на авдеевском направлении (ранее оккупанты здесь активно атаковали позиции ВСУ) "противник продолжает попытки улучшить тактическое положение", стреляет из танков и артиллерии.

По данным украинских военных, на купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российская армия обороняется, пытаясь удержать захваченные украинские территории.

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