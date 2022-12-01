Оккупанты сосредоточились на попытках наступать на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

"На бахмутском направлении противник и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Зализного и Нью-Йорка Донецкой области", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на авдеевском направлении (ранее оккупанты здесь активно атаковали позиции ВСУ) "противник продолжает попытки улучшить тактическое положение", стреляет из танков и артиллерии.
По данным украинских военных, на купянском, лиманском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях российская армия обороняется, пытаясь удержать захваченные украинские территории.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".