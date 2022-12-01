РФ 30 ноября нанесла по Украине два ракетных и 41 авиаудар – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки враг нанес два ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсону. Сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.



