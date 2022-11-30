Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 20 авиаударов – Генштаб ВСУ

Россия наносит удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения Фото: EPA

"За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Нанесли 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорье Запорожской области. Кроме того, обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.