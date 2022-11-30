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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 20 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россия наносит удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Россия наносит удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские войска за сутки нанесли по Украине два ракетных и 20 авиаударов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 30 ноября.

"За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Нанесли 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорье Запорожской области. Кроме того, обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02xkfBrGn1Ax9NKUEfnVgcrwACLNuQPWpmfYbyFfxPoBU8nx4pWfKwSZhTZLnYDBJWl

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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