Оккупанты за сутки нанесли два ракетных и 20 авиаударов – Генштаб ВСУ

"За сутки оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Нанесли 20 авиаударов по позициям наших войск, а также по населенному пункту Белогорье Запорожской области. Кроме того, обстреляли из реактивных систем залпового огня город Херсон", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов оккупантов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты вели обстрелы в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – заявил он.