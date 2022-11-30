Россия ракетным ударом повредила газораспределительный пункт в Запорожской области. Без газа остались жители трех улиц – ОВА

По его словам, в результате частично разрушен газораспределительный пункт, произошло возгорание. Предварительно, россияне использовали ракеты С-300.

"В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно, С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали и это главное", – написал Старух.