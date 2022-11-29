СБУ задержала корректировщика, который помогал оккупантам наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Запорожской области

По данным следствия, задержанным оказался работник одного из украинских оборонных заводов Фото: Служба безпеки України / Facebook

"В первую очередь он "наводил" российское оружие на объекты энергетики и другие сооружения систем жизнеобеспечения. Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных. "Уточненная" информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города", – пояснили в СБУ.

Помимо этого, подозреваемый скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра. Собранные сведения он передавал оккупантам через соцсети, в том числе Telegram-канал коллаборациониста и кремлевского пропагандиста Владимира Рогова.

"Именно там он одобрительно комментировал рашистские посты, призывал к поддержке страны-агрессора и излагал закрытые сведения об украинских объектах в виде "помеченных" электронных карт", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанным оказался работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы России для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей пророссийской "активности" в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это фигуранту "гарантировали" деньги и "должность" в случае захвата региона.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами скрытой переписки с российским "куратором".

Задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.