ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей противника, 80% из них уничтожены – Залужный

"За девять месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура", – подчеркнул Залужный.
Он отметил, что это также показатель высокого мастерства украинских воинов.
"Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.