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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей противника, 80% из них уничтожены – Залужный

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Залужный подчеркнул, что военные радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ сохранили сотни тысяч жизней мирных граждан
Залужный подчеркнул, что военные радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ сохранили сотни тысяч жизней мирных граждан
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. Об этом 30 ноября в Telegram заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"За девять месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что это также показатель высокого мастерства украинских воинов.

"Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Валерий Залужный
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