ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей противника, 80% из них уничтожены – Залужный

"За девять месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено более 240 тыс. воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами. Это сотни тысяч спасенных жизней, это сохраненная инфраструктура", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что это также показатель высокого мастерства украинских воинов.

"Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Вечная память тем, кто приблизил нас к победе, но, к сожалению, не разделит ее с нами", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)