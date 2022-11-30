В украинской разведке объяснили скопление российских бомбардировщиков под Саратовом и рассказали о ракетах оккупантов, которые часто взрываются в воздухе

Старые советские ракеты Х-22, которые использует армия РФ, часто не долетают до цели Фото: David Holt / Flickr / wikipedia.org (иллюстративное фото)

"Они требуют подготовки, требуют обслуживания. Мы видим, когда они применяли ракеты Х-22, то достаточно большой процент взрывался в воздухе. Я уже не говорю о достижении [ими заданных] целей. Поэтому требуется время, чтобы подготовить такое старое оборудование к применению", – заметил Скибицкий.

Представитель ГУР МО также объяснил, почему российская оккупационная армия накапливает стратегические бомбардировщики на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области РФ. По его словам, это связано в первую очередь с мероприятиями ВС РФ по сосредоточению авиации.

"Наша оценка простая – это возвращение с авиационной базы "Дягилево" бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующий мер России по сосредоточению авиации. Поэтому чрезвычайного события мы не фиксируем и контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению заданий", – отметил он.

Представитель ГУР МО добавил, что на данный момент наблюдаются плановые полеты стратегической авиации ВС РФ. На сегодняшний день они осуществляются в восточных регионах Украины.

Скибицкий 19 ноября заявлял, что Россия постепенно достигает своего военного предела. В том числе он отмечал, что в использовании крылатых ракет Х-22 оккупантами была пауза в полтора месяца, а системы "Искандер" применяются Россией "лишь эпизодически".