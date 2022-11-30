В украинской разведке объяснили скопление российских бомбардировщиков под Саратовом и рассказали о ракетах оккупантов, которые часто взрываются в воздухе

"Они требуют подготовки, требуют обслуживания. Мы видим, когда они применяли ракеты Х-22, то достаточно большой процент взрывался в воздухе. Я уже не говорю о достижении [ими заданных] целей. Поэтому требуется время, чтобы подготовить такое старое оборудование к применению", – заметил Скибицкий.
Представитель ГУР МО также объяснил, почему российская оккупационная армия накапливает стратегические бомбардировщики на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области РФ. По его словам, это связано в первую очередь с мероприятиями ВС РФ по сосредоточению авиации.
"Наша оценка простая – это возвращение с авиационной базы "Дягилево" бомбардировщиков, которые были перемещены туда после соответствующий мер России по сосредоточению авиации. Поэтому чрезвычайного события мы не фиксируем и контролируем, сколько носителей там находится, в каком они состоянии и какова их готовность к выполнению заданий", – отметил он.
Представитель ГУР МО добавил, что на данный момент наблюдаются плановые полеты стратегической авиации ВС РФ. На сегодняшний день они осуществляются в восточных регионах Украины.
Скибицкий 19 ноября заявлял, что Россия постепенно достигает своего военного предела. В том числе он отмечал, что в использовании крылатых ракет Х-22 оккупантами была пауза в полтора месяца, а системы "Искандер" применяются Россией "лишь эпизодически".
X-22 – крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования. Длина ракеты – 12 метров, вес – почти шесть тонн. Ту-22, Ту-95, Ту-160 – тяжелые стратегические бомбардировщики – запускают ее на расстояние до 600 км.
Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов отмечал, что радиус погрешности у ракет Х-22 – 300 м, поэтому удары ими по украинским городам – это не уничтожение объектов, а террор. Он добавил, что ракеты X-22 "Буря", а по классификации НАТО "Кухня", начали производить в 1967 году. По 1989 год было произведено около 1000 штук, кстати, более 100 штук X-22 Украина отдала РФ в 1991 году в счет погашения долгов.
Министр обороны Украины Алексей Резников 22 ноября обнародовал информацию о количестве ракет, оставшихся в российской армии, согласно которой РФ располагает 120 ракетами Х-22. Это не восстанавливаемый запас, поскольку их производство давно свернуто.
В Воздушных силах ВСУ отмечали, что ракеты Х-22, "Оникс" и "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении ВСУ. Скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3 тыс. км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Поэтому их поражение является "нетипичным и крайне сложным заданием" для имеющихся в Украине средств ПВО.