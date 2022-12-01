Украинская авиация 30 ноября нанесла 21 удар по российским оккупантам – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Также украинские военные сбили российский беспилотник (вероятно, типа "Орлан-10").
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных объектов противника", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 ноября, составили более 88 880 военных, 2911 танков, 280 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".