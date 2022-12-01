Украинская авиация 30 ноября нанесла 21 удар по российским оккупантам – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и четыре удара по позициям ЗРК Фото: EPA

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также украинские военные сбили российский беспилотник (вероятно, типа "Орлан-10").

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за минувшие сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад горюче-смазочных материалов, а также пять других важных объектов противника", – сообщили в Генштабе.