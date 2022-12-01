Оккупанты обустроили полевой госпиталь в школе в Запорожской области – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях.

"Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь", – говорится в сообщении.

Также 28–29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, двигавшейся в сторону Мелитополя, отметили в пресс-центре.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.