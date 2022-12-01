30 ноября ВСУ отбили атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.
За сутки 30 ноября подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка в Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка в Донецкой.
"В целях недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях противник проводит инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.