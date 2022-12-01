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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 ноября ВСУ отбили атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

ВСУ отбили атаки оккупантов в рвйоне 12 населенных пунктов
ВСУ отбили атаки оккупантов в рвйоне 12 населенных пунктов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 декабря.

По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.

За сутки 30 ноября подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка в Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка в Донецкой.

"В целях недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях противник проводит инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid028FjaPPi2zroh1P1qr4vYc7gTPD22CTnpfYWSbdbXwLL1apoCEHxu5Hmc68ykKhkTl

Контекст:

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины
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