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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 100 раненых. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение подразделений оккупантов в Запорожской области 28–29 ноября

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ВСУ поразили подразделения оккупантов в нескольких населенных пунктах
ВСУ поразили подразделения оккупантов в нескольких населенных пунктах
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение оккупационных войск в Запорожской области 28–29 ноября.

"В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными", – говорится в сообщении.

Также уничтожены пять единиц военной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 ноября, составили более 88 880 военных, 2911 танков, 280 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, раненые, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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