Около 100 раненых. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение подразделений оккупантов в Запорожской области 28–29 ноября

"В районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными", – говорится в сообщении.
Также уничтожены пять единиц военной техники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 ноября, составили более 88 880 военных, 2911 танков, 280 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".