Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов и два – по позициям ЗРК – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Украинские ракетчики и артиллеристы в сутки поразили два района сосредоточения личного состава и техники оккупантов, а также один "важный объект", который в Генштабе не назвали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)