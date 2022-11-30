Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов и два – по позициям ЗРК – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
Украинские ракетчики и артиллеристы в сутки поразили два района сосредоточения личного состава и техники оккупантов, а также один "важный объект", который в Генштабе не назвали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 ноября, составили более 88 880 военных, 2911 танков, 280 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".