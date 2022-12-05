России после Путина придется подписать аналог Будапештского меморандума – Кислица

"Постпутинские договоренности должны включать новый Будапештский меморандум, который должен быть подписан Москвой в контексте ее денуклеаризации. Еще неизвестно, как скоро после ее военного поражения и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", – написал Кислица.

Он напомнил, что Будапештский меморандум – это три практически идентичных политических соглашения, подписанных для предоставления гарантий безопасности в связи с присоединением Беларуси, Казахстана и Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Post-putin arrangements should include a new Budapest memorandum to be signed by Moscow in the context of its denuclearisation. It’s still to be seen how soon after its military defeat & who can sign this document on behalf of the territory with administrative center in Moscow pic.twitter.com/FGyCMve6C3 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 5, 2022

OTD Budapest Memorandum on Security Assurances - 3 substantially identical political agreements signed to provide security assurances relating to accession of Belarus, Kazakhstan & Ukraine NPT. Look in the eye of a gentleman assisting UK PM. Like he’s saying, “Are you serious?!” pic.twitter.com/1DSg2e6Boq — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 5, 2022