России после Путина придется подписать аналог Будапештского меморандума – Кислица

"Постпутинские договоренности должны включать новый Будапештский меморандум, который должен быть подписан Москвой в контексте ее денуклеаризации. Еще неизвестно, как скоро после ее военного поражения и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", – написал Кислица.
Он напомнил, что Будапештский меморандум – это три практически идентичных политических соглашения, подписанных для предоставления гарантий безопасности в связи с присоединением Беларуси, Казахстана и Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Post-putin arrangements should include a new Budapest memorandum to be signed by Moscow in the context of its denuclearisation. It’s still to be seen how soon after its military defeat & who can sign this document on behalf of the territory with administrative center in Moscow pic.twitter.com/FGyCMve6C3— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 5, 2022
OTD Budapest Memorandum on Security Assurances - 3 substantially identical political agreements signed to provide security assurances relating to accession of Belarus, Kazakhstan & Ukraine NPT. Look in the eye of a gentleman assisting UK PM. Like he’s saying, “Are you serious?!” pic.twitter.com/1DSg2e6Boq— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 5, 2022
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".
После начала полномасштабного вторжения советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по Украине "стреляют ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму".
Зеленский в интервью CNN, которое вышло 17 апреля, заявил, что не верит мировым политикам и международным документам. "Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине… У меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям", – сказал он.