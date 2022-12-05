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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России после Путина придется подписать аналог Будапештского меморандума – Кислица

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Кислица высказался в годовщину подписания Будапештского меморандума, который нарушила РФ
Кислица высказался в годовщину подписания Будапештского меморандума, который нарушила РФ
Фото: EPA

России после ухода из власти президента Владимира Путина придется подписать документ об отказе от ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter 5 декабря – в годовщину подписания Украиной Будапештского меморандума.

"Постпутинские договоренности должны включать новый Будапештский меморандум, который должен быть подписан Москвой в контексте ее денуклеаризации. Еще неизвестно, как скоро после ее военного поражения и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", – написал Кислица.

Он напомнил, что Будапештский меморандум – это три практически идентичных политических соглашения, подписанных для предоставления гарантий безопасности в связи с присоединением Беларуси, Казахстана и Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

После начала полномасштабного вторжения советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по Украине "стреляют ракетами, которые мы отдали по Будапештскому меморандуму".

Зеленский в интервью CNN, которое вышло 17 апреля, заявил, что не верит мировым политикам и международным документам. "Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине… У меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям", – сказал он.

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, Сергей Кислица, Будапештский меморандум, российская агрессия, война России против Украины
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