Ядерная риторика Москвы – ключевой фактор вступления Финляндии в НАТО – глава МИД страны

Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае Фото: depositphotos.com

Министр отметил, что Финляндия имеет 1300 км общей границы с РФ. По его словам, заявления Кремля о ядерном оружии заставили Финляндию "реагировать и заручиться поддержкой".

Кроме того, российское вторжение в Украину означало, что "реальности безопасности в Европе изменились", сказал Хаависто. Он добавил, что недавние атаки на энергетическую инфраструктуру Украины были "очень жестокими" и свидетельствует о том, что Россия ведет "тотальную войну" против мирных жителей.