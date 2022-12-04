Ядерная риторика Москвы – ключевой фактор вступления Финляндии в НАТО – глава МИД страны

Министр отметил, что Финляндия имеет 1300 км общей границы с РФ. По его словам, заявления Кремля о ядерном оружии заставили Финляндию "реагировать и заручиться поддержкой".
Кроме того, российское вторжение в Украину означало, что "реальности безопасности в Европе изменились", сказал Хаависто. Он добавил, что недавние атаки на энергетическую инфраструктуру Украины были "очень жестокими" и свидетельствует о том, что Россия ведет "тотальную войну" против мирных жителей.
Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае. Процесс требует ратификации всеми 30 членами Альянса. Уже 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, кроме Венгрии и Турции.
Венгрия пообещала ратифицировать заявки в начала следующего года, сообщал Хаависто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году.
В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. Но, по словам Хаависто, Финляндия выполнила все условия.
Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.