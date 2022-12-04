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Ядерная риторика Москвы – ключевой фактор вступления Финляндии в НАТО – глава МИД страны

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Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае
Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае
Фото: depositphotos.com

Ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Kyodo News, опубликованном 4 декабря.

Министр отметил, что Финляндия имеет 1300 км общей границы с РФ. По его словам, заявления Кремля о ядерном оружии заставили Финляндию "реагировать и заручиться поддержкой".

Кроме того, российское вторжение в Украину означало, что "реальности безопасности в Европе изменились", сказал Хаависто. Он добавил, что недавние атаки на энергетическую инфраструктуру Украины были "очень жестокими" и свидетельствует о том, что Россия ведет "тотальную войну" против мирных жителей.

Контекст:

Финляндия совместно со Швецией подала заявку на членство в НАТО в мае. Процесс требует ратификации всеми 30 членами Альянса. Уже 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, кроме Венгрии и Турции.

Венгрия пообещала ратифицировать заявки в начала следующего года, сообщал Хаависто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия должны "сделать еще больше", чтобы Анкара одобрила расширение Альянса. Но, по словам Хаависто, Финляндия выполнила все условия.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину. Как объяснял президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Теги: Россия, НАТО, ядерное оружие, Финляндия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, вступ, Пекка Хаависто
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