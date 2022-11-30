Финляндия выполнила требования Турции для членства в НАТО – глава финского МИД

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая Фото: depositphotos.com

Он рассказал, что во время съезда глав МИД стран НАТО в Бухаресте (Румыния) он провел встречу с министрами иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и Швеции Анн Линде.

По словам Хаависто, в ходе встречи было подтверждено, что Финляндии удалось выполнить обязательства, согласованные с Турцией в отношении членства в альянсе.

В то же время министр иностранных дел Турции 29 ноября заявлял: Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны "сделать еще больше". Чавушоглу сказал, что есть "некоторые проблемы", и хоть их решение достигло "определенного прогресса", на данный момент этого недостаточно.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину, напомнило Bloomberg. Как объяснял президент страны Раджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, против выступала также Венгрия.

Сегодня глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Венгрия также пообещала ратифицировать заявки Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля 2023 года.