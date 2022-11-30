Будапешт ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о членстве в НАТО в начале 2023 года – глава финского МИД

Он добавил, что у Венгрии нет особых условий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году. Об этом он написал в Twitter.
2/2 This is also true for the NATO accession of Finland, among other issues. The * government supports it, and the National Assembly will put its ratification on the agenda as soon as the 2023 session begins.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 29, 2022
Уже 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Венгрии, против выступала также Турция.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.