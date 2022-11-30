Будапешт ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о членстве в НАТО в начале 2023 года – глава финского МИД

Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая Фото: depositphotos.com

Он добавил, что у Венгрии нет особых условий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году. Об этом он написал в Twitter.

2/2 This is also true for the NATO accession of Finland, among other issues. The * government supports it, and the National Assembly will put its ratification on the agenda as soon as the 2023 session begins. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 29, 2022

Уже 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Венгрии, против выступала также Турция.