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Будапешт ратифицирует заявки Швеции и Финляндии о членстве в НАТО в начале 2023 года – глава финского МИД

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Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая
Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая
Фото: depositphotos.com

Венгрия ратифицирует заявки Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля 2023 года. Об этом 30 ноября заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщило агентство Reuters.

Он добавил, что у Венгрии нет особых условий. 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября также заявил, что Будапешт одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году. Об этом он написал в Twitter. 

Уже 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Венгрии, против выступала также Турция.

Контекст:

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 

28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Теги: МИД, НАТО, Швеция, Венгрия, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, Финляндия, Будапешт, МИД Венгрии, вступ, членство, Пекка Хаависто
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