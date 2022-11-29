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Глава МИД Турции: Швеция и Финляндия должны сделать больше для вступления в НАТО

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Турция возражала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО с тех пор, как они подали заявки
Турция возражала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО с тех пор, как они подали заявки
Фото: EPA

Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше. Об этом журналистам 29 ноября заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время форума глав МИД стран НАТО в Бухаресте (Румыния), сообщило Bloomberg.

Он сказал, что есть "некоторые проблемы", и хоть их решение достигло "определенного прогресса", на данный момент этого недостаточно.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину, напомнило Bloomberg. Как объяснял президент страны Раджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). 

В то же время 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, против выступала также Венгрия. 

В то же время сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в следующем году парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он написал в Twitter. 

Контекст:

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 

28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Теги: Турция, НАТО, Швеция, Венгрия, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, Финляндия, Bloomberg, Мевлют Чавушоглу, Анкара, вступ, членство
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