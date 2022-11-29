Глава МИД Турции: Швеция и Финляндия должны сделать больше для вступления в НАТО

Турция возражала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО с тех пор, как они подали заявки Фото: EPA

Он сказал, что есть "некоторые проблемы", и хоть их решение достигло "определенного прогресса", на данный момент этого недостаточно.

Турция возражала против вступления двух скандинавских стран в Альянс с тех пор, как они подали заявки в мае после вторжения России в Украину, напомнило Bloomberg. Как объяснял президент страны Раджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК).

В то же время 28 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, против выступала также Венгрия.

В то же время сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в следующем году парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он написал в Twitter.

2/2 This is also true for the NATO accession of Finland, among other issues. The * government supports it, and the National Assembly will put its ratification on the agenda as soon as the 2023 session begins. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 29, 2022