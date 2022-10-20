28 членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс – Столтенберг

По его словам, почти все союзники завершили национальные процедуры согласования о принятии новых членов. Столтенберг отметил, что с момента подачи заявки НАТО значительно увеличило присутствие в Северной Европе.

"28 союзников уже ратифицировали соглашение. И мы должны помнить, что Финляндия и Швеция сейчас находятся в совершенно ином положении, чем раньше, когда они подали заявку на вступление в НАТО. С более широким присутствием блока в Балтийском регионе Швеция и Финляндия интегрируются в гражданские и военные структуры НАТО", – сказал он.

Глава Альянса заявил, что приветствует выполнение условий трехстороннего соглашения, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией. Оно включает отмену ограничений на продажу турецкого оружия, усиление сотрудничества трех стран по борьбе с терроризмом, а также по таким вопросам, как экстрадиция и финансирование экстремистских организаций.

Он также назвал "немыслимой" ситуацию, в которой НАТО не предпримет действий по защите Швеции и Финляндии, если на новых членов "будет оказано какое-либо давление".