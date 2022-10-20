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28 членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс – Столтенберг

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Швеция и Финляндия интегрируются в гражданские и военные структуры НАТО Столтенберг
Швеция и Финляндия интегрируются в гражданские и военные структуры НАТО – Столтенберг
Фото: ЕРА

Процесс вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс был самым быстрым в современной истории НАТО. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном 20 октября. Запись опубликована на официальном сайте организации.

По его словам, почти все союзники завершили национальные процедуры согласования о принятии новых членов. Столтенберг отметил, что с момента подачи заявки НАТО значительно увеличило присутствие в Северной Европе.

"28 союзников уже ратифицировали соглашение. И мы должны помнить, что Финляндия и Швеция сейчас находятся в совершенно ином положении, чем раньше, когда они подали заявку на вступление в НАТО. С более широким присутствием блока в Балтийском регионе Швеция и Финляндия интегрируются в гражданские и военные структуры НАТО", – сказал он.

Глава Альянса заявил, что приветствует выполнение условий трехстороннего соглашения, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией. Оно включает отмену ограничений на продажу турецкого оружия, усиление сотрудничества трех стран по борьбе с терроризмом, а также по таким вопросам, как экстрадиция и финансирование экстремистских организаций.

Он также назвал "немыслимой" ситуацию, в которой НАТО не предпримет действий по защите Швеции и Финляндии, если на новых членов "будет оказано какое-либо давление".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Теги: Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия
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