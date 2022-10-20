28 членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс – Столтенберг

По его словам, почти все союзники завершили национальные процедуры согласования о принятии новых членов. Столтенберг отметил, что с момента подачи заявки НАТО значительно увеличило присутствие в Северной Европе.
"28 союзников уже ратифицировали соглашение. И мы должны помнить, что Финляндия и Швеция сейчас находятся в совершенно ином положении, чем раньше, когда они подали заявку на вступление в НАТО. С более широким присутствием блока в Балтийском регионе Швеция и Финляндия интегрируются в гражданские и военные структуры НАТО", – сказал он.
Глава Альянса заявил, что приветствует выполнение условий трехстороннего соглашения, подписанного Турцией, Финляндией и Швецией. Оно включает отмену ограничений на продажу турецкого оружия, усиление сотрудничества трех стран по борьбе с терроризмом, а также по таким вопросам, как экстрадиция и финансирование экстремистских организаций.
Он также назвал "немыслимой" ситуацию, в которой НАТО не предпримет действий по защите Швеции и Финляндии, если на новых членов "будет оказано какое-либо давление".
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.