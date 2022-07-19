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Страна-агрессор Россия хотела быть гарантом безопасности Украины, но это невозможно – Ермак

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Ермак: Ни мы, ни наши партнеры не видят Россию среди стран, предоставляющих нам гарантии
Ермак: Ни мы, ни наши партнеры не видят Россию среди стран, предоставляющих нам гарантии
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью НВ, которое было опубликовано 19 июля, ответил на вопрос, какие страны соглашаются стать для Украины гарантом безопасности.

"Сегодня мы ведем переговоры в первую очередь с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия и многие другие. Я не говорю, что они сказали: "Да, мы готовы". Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большое соглашение со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры с нашими партнерами", – сказал Ермак.

По его словам, в подобных договорах сегодня заинтересованы Великобритания и Польша, "в принципе" Киев говорит об этом и с Вашингтоном.

Глава ОП отметил, что заинтересованность в качестве гарантирования безопасности проявляла и Россия, которая в феврале открыто вторглась в Украину.

"Это не мы им предложили, Россия хотела быть. Но невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, предоставляющих нам гарантии", – подчеркнул Ермак.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Германия, Украина, конституция, Турция, НАТО, Польша, Франция, Великобритания, Италия, Австралия, переговоры, Будапештский меморандум, страна-агрессор, безопасность, Андрей Ермак, соглашение
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