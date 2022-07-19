Страна-агрессор Россия хотела быть гарантом безопасности Украины, но это невозможно – Ермак

"Сегодня мы ведем переговоры в первую очередь с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия и многие другие. Я не говорю, что они сказали: "Да, мы готовы". Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большое соглашение со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры с нашими партнерами", – сказал Ермак.
По его словам, в подобных договорах сегодня заинтересованы Великобритания и Польша, "в принципе" Киев говорит об этом и с Вашингтоном.
Глава ОП отметил, что заинтересованность в качестве гарантирования безопасности проявляла и Россия, которая в феврале открыто вторглась в Украину.
"Это не мы им предложили, Россия хотела быть. Но невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, предоставляющих нам гарантии", – подчеркнул Ермак.
После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Великобритания, Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.
На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.