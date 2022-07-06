Германия готова дать Украине гарантии безопасности, сейчас это обсуждается в рамках G7 – Шольц

Какие именно это гарантии – Шольц не уточнил. Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Украиной и странами "Большой семерки".

Вместе с тем, немецкий канцлер заверил, что это будут не такие обязательства, какие прописаны в 5-й статье Договора о НАТО, которая предусматривает, что все страны Альянса поддержат страну-члена в случае нападения на нее.

Шольц сказал, что важно использовать "высокоэффективные санкции", введенные против России Европейским союзом, США и другими западными странами после вторжения в Украину.

Дебаты в Бундестаге были посвящены энергетическому кризису в Германии. На фоне сокращения поставок из РФ и подорожания топлива депутаты обсуждали целесообразность отказа от ядерной энергетики в стране.

Когда депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре назвал санкции против России "бесполезными" и призвал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" для обеспечения Германии российским газом, Шольц назвал АдГ "настоящей партией России".

Канцлер подтвердил, что Германия готовится полностью отказаться от российских нефти и природного газа, а также строит для этого необходимую инфраструктуру.

"Это настоящая энергетическая безопасность Германии в интересах всех граждан", – сказал он.