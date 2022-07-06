ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия готова дать Украине гарантии безопасности, сейчас это обсуждается в рамках G7 – Шольц

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шольц: Украина не получит таких гарантий, как страны НАТО
Шольц: Украина не получит таких гарантий, как страны НАТО
Фото: ЕРА

Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности, но речь не идет об участии Германии в конфликте или автоматической военной помощи в случае нападения. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время дебатов в Бундестаге, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Какие именно это гарантии – Шольц не уточнил. Он отметил, что сейчас этот вопрос обсуждается с Украиной и странами "Большой семерки".

Вместе с тем, немецкий канцлер заверил, что это будут не такие обязательства, какие прописаны в 5-й статье Договора о НАТО, которая предусматривает, что все страны Альянса поддержат страну-члена в случае нападения на нее.

Шольц сказал, что важно использовать "высокоэффективные санкции", введенные против России Европейским союзом, США и  другими западными странами после вторжения в Украину.

Дебаты в Бундестаге были посвящены энергетическому кризису в Германии. На фоне сокращения поставок из РФ и подорожания топлива депутаты обсуждали целесообразность отказа от ядерной энергетики в стране.

Когда депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре назвал санкции против России "бесполезными" и призвал ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" для обеспечения Германии российским газом, Шольц назвал АдГ "настоящей партией России".

Канцлер подтвердил, что Германия готовится полностью отказаться от российских нефти и природного газа, а также строит для этого необходимую инфраструктуру.

"Это настоящая энергетическая безопасность Германии в интересах всех граждан", – сказал он.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, Украина, НАТО, газ, война России против Украины, безопасность, Евросоюз, Северный поток – 2, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал
  Dzidzio о Кузьме: Мы утром договаривались часов на 9.00. Я вышел в 9.01 – он уехал под моим носом. Он никогда не ждал G
Дмитрий ГОРДОН
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (90326)
2
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (50253)
3
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (49984)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (49079)
5
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (38379)
6
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (34817)
7
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31913)
8
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (29503)
 
 
 
 