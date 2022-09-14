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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Договор о гарантиях безопасности Украине не будет зависеть от Совбеза ООН, где у России есть право вето – Расмуссен

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Важно, чтобы США первыми поставили свою подпись под договором о безопасности, считает экс-генсек НАТО
Важно, чтобы США первыми поставили свою подпись под договором о безопасности, считает экс-генсек НАТО
Фото: ЕРА

Проект документа, гарантирующего Украине безопасность, предусматривает четкие механизмы его реализации. Об этом экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил 14 сентября в интервью украинским журналистам, которое "1+1" транслировал в YouТube.

По его словам, в разрабатывающемся документе оговорено, что он не будет утверждаться в Совете безопасности ООН, где Россия имеет право вето.

"В этом большое отличие от Будапештского меморандума, мы выучили уроки прошлого. Если на Украину нападут в будущем, то она в течение 24 часов может запросить консультации стран-подписантов и после этих консультаций страны в течение 72 часов должны определиться, как действовать", – сказал бывший руководитель Альянса. 

Он отметил, что "Украина бьется за свободу и демократию для всех нас" и потенциальные страны-подписанты едины в этом мнении. Победа Украины – это возвращение всех территорий, включая Крым, считает он.

Отвечая на вопрос, какие государства готовы присоединиться к договору о гарантиях, экс-генсек предположил, что рассчитывать нужно на членов НАТО.

"Я бы сказал, что очень важным является участие США. А также Великобритании, Франции, Германии, балтийских, скандинавских стран. Это может быть и Турция. Я буду искать надежных партнеров, которые могут дать гарантии", – добавил он.

Важно, чтобы США первыми поставили свою подпись, считает Расмуссен.

"Думаю, многие страны тогда последуют за ними", – предположил он.

В том же интервью Расмуссен заявил, что международный договор о безопасности предусматривает обеспечение Украины всем необходимым для обороны, но без участия войск НАТО

"Договор существует для того, чтобы дать Украине все необходимое, чтобы защитититься от России. Но самостоятельно. Он не обозначает, что мы отправим в Украину союзные войска. Вместо этого мы дадим вам всю помощь, чтобы сдержать натиск РФ", – сказал он. 

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

24 мая в Давосе глава Офиса президента Андрей Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.

Теги: Россия, США, Германия, Турция, НАТО, Франция, Великобритания, Андерс Фог Расмуссен, страны Балтии, Совет Безопасности ООН, Будапештский меморандум, Скандинавия, война России против Украины, безопасность
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