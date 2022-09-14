Договор о гарантиях безопасности Украине не будет зависеть от Совбеза ООН, где у России есть право вето – Расмуссен

Важно, чтобы США первыми поставили свою подпись под договором о безопасности, считает экс-генсек НАТО Фото: ЕРА

По его словам, в разрабатывающемся документе оговорено, что он не будет утверждаться в Совете безопасности ООН, где Россия имеет право вето.

"В этом большое отличие от Будапештского меморандума, мы выучили уроки прошлого. Если на Украину нападут в будущем, то она в течение 24 часов может запросить консультации стран-подписантов и после этих консультаций страны в течение 72 часов должны определиться, как действовать", – сказал бывший руководитель Альянса.

Он отметил, что "Украина бьется за свободу и демократию для всех нас" и потенциальные страны-подписанты едины в этом мнении. Победа Украины – это возвращение всех территорий, включая Крым, считает он.

Отвечая на вопрос, какие государства готовы присоединиться к договору о гарантиях, экс-генсек предположил, что рассчитывать нужно на членов НАТО.

"Я бы сказал, что очень важным является участие США. А также Великобритании, Франции, Германии, балтийских, скандинавских стран. Это может быть и Турция. Я буду искать надежных партнеров, которые могут дать гарантии", – добавил он.

Важно, чтобы США первыми поставили свою подпись, считает Расмуссен.

"Думаю, многие страны тогда последуют за ними", – предположил он.

В том же интервью Расмуссен заявил, что международный договор о безопасности предусматривает обеспечение Украины всем необходимым для обороны, но без участия войск НАТО.

"Договор существует для того, чтобы дать Украине все необходимое, чтобы защитититься от России. Но самостоятельно. Он не обозначает, что мы отправим в Украину союзные войска. Вместо этого мы дадим вам всю помощь, чтобы сдержать натиск РФ", – сказал он.