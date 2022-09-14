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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Договор будет для того, чтобы дать Украине все необходимое, чтобы защититься от России. Но самостоятельно – Расмуссен

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Договор покажет, что помощь не одноразовая, а бессрочная Расмуссен
Договор покажет, что помощь не одноразовая, а бессрочная – Расмуссен
Фото: ЕРА

Международный договор о безопасности предусматривает обеспечение Украины всем необходимым для обороны, но без участия войск НАТО. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил 14 сентября в интервью украинским журналистам, которое "1+1" транслировал в YouTube.

По его словам, в презентованном 13 сентября проекте документа страны-подписанты обязуются передать оружие и оборудование, а также проводить обучение военных и совместные маневры, чтобы построить крепкую систему обороны в Украине.

"Договор существует для того, чтобы дать Украине все необходимое, чтобы защититься от России. Но самостоятельно. Он не обозначает, что мы отправим в Украину союзные войска. Вместо этого мы дадим вам всю помощь, чтобы сдержать натиск РФ", – сказал Расмуссен.

Он считает, что документ может быть подписан еще до конца нынешней войны. И чем быстрее это произойдет, тем лучше.

"Если мы будем говорить, что договор может быть подписан только после войны, мы будем стимулировать [президента России Владимира] Путина продолжать ее! Это четкий сигнал Путину: ты не победишь в этой войне. И четкий сигнал, что мы обязуемся поддерживать Украину столько, сколько нужно", – отметил экс-генсек.

Отвечая на вопрос, что нового дает договор, если западные партнеры уже и так поддерживают Украину, Расмуссен ответил, что документ покажет, что помощь не одноразовая, а бессрочная.

"Мы сейчас даем Украине оружие, которое должны были дать давно. И Вооруженные силы Украины используют ее, чтоб победить РФ. Поэтому договор будет естественным продолжением того, что мы уже делаем", – сказал он.

Говоря о сроках действия договора, бывший руководитель Альянса заявил, что после подписания он будет действовать "до вступления Украины в НАТО".

"Этот договор продлится до того, пока Украина не станет членом НАТО. Если захочет. Это записано в Конституции, что это ее желание. И это ее суверенное право, мы в это не вмешиваемся. Но на пути в НАТО у Украины должны быть железобетонные гарантии, и они будут в Киевском договоре о безопасности", – подчеркнул Расмуссен.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияВеликобританияТурция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

24 мая в Давосе Ермак представил международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности.

Теги: Россия, НАТО, Андерс Фог Расмуссен, военная помощь, война России против Украины, безопасность
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