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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Быть солдатом в Украине сегодня – купаться в лучах любви и славы. В РФ – быть отбросом и изгоем

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Подоляк: Украинское общество знает, кто наши герои
Подоляк: Украинское общество знает, кто наши герои
Фото: Мінветеранів / Facebook

В Украине военнослужащих ВСУ любят и прославляют, в отличие от ситуации в России. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 6 декабря в Twitter.

"Быть солдатом ВСУ в Украине сегодня – это быть рок-звездой, купающейся в лучах любви и славы. Быть солдатом в РФ – это быть отбросом и изгоем. Украинское общество знает, за что воюет и кто наши герои. В России ответа на вопрос "Чтобы что?" не знает даже официальная госпропаганда", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 декабря в Украине с 1993 года отмечается День Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 6 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 92 200 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, российская пропаганда, вторжение, советник, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Михаил Подоляк
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