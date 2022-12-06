Подоляк: Быть солдатом в Украине сегодня – купаться в лучах любви и славы. В РФ – быть отбросом и изгоем

"Быть солдатом ВСУ в Украине сегодня – это быть рок-звездой, купающейся в лучах любви и славы. Быть солдатом в РФ – это быть отбросом и изгоем. Украинское общество знает, за что воюет и кто наши герои. В России ответа на вопрос "Чтобы что?" не знает даже официальная госпропаганда", – написал он.

Быть солдатом ВСУ в Украине сегодня – это быть рок-звездой, купающейся в лучах любви и славы. Быть солдатом в Рф – это быть отбросом и изгоем. Украинское общество знает, за что воюет и кто наши герои. В России ответа на вопрос «Чтобы что?» не знает даже официальная госпропаганда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 декабря в Украине с 1993 года отмечается День Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 6 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 92 200 человек личного состава.