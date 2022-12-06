"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ

Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена со своим родителями, отметив, что благодаря ВСУ может видеться со своими родителями, которые не покинули свой дом даже тогда, когда российские оккупанты были в нескольких километрах от него.
"Я тысячу раз благодарна нашим героям за то, что защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметром нашу землю, за то, что мы в тылу можем жить и работать, за то, что у нас есть наша Украина, – написала она. – Хочу поблагодарить за то, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не выезжали и только благодаря нашим героям Киевская область освобождена и будут освобождены и другие города".
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После полномасштабного вторжения России в Украину Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.
23 ноября ведущая получила награду от Нацполиции.