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23 ноября, 2022
 
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Осадчая получила награду от Нацполиции

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Осадчая: Мы будем мстить до конца наших дней
Осадчая: Мы будем мстить до конца наших дней
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции Украины. Об этом она сообщила 23 ноября в Instagram, разместив совместное фото с первым заместителем начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергеем Пантелеевым.

Осадчая, которая во время войны вместе с командой волонтеров занимается поиском пропавших людей, отметила, что награда стала для нее приятной неожиданностью. 

"Нас хотят сломить, заставить отчаяться, опустить руки. Чтобы мы не работали, оставили дела. Еще не понятно, что не выйдет?  написала ведущая. – Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить. Мы будем мстить до конца наших дней".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.

Теги: полиция, война России против Украины, Катя Осадчая, Нацполиция
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