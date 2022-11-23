Осадчая получила награду от Нацполиции

Осадчая: Мы будем мстить до конца наших дней Фото: kosadcha / Instagram

Осадчая, которая во время войны вместе с командой волонтеров занимается поиском пропавших людей, отметила, что награда стала для нее приятной неожиданностью.

"Нас хотят сломить, заставить отчаяться, опустить руки. Чтобы мы не работали, оставили дела. Еще не понятно, что не выйдет? – написала ведущая. – Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить. Мы будем мстить до конца наших дней".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)