Осадчая получила награду от Нацполиции

Осадчая, которая во время войны вместе с командой волонтеров занимается поиском пропавших людей, отметила, что награда стала для нее приятной неожиданностью.
"Нас хотят сломить, заставить отчаяться, опустить руки. Чтобы мы не работали, оставили дела. Еще не понятно, что не выйдет? – написала ведущая. – Мы не сдадимся, мы будем работать, восстанавливать, искать, нас не остановить. Мы будем мстить до конца наших дней".
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После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.