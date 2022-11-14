"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке

"Так они в Херсон за енотом приходили? Позорники мира. Продолжение следует. А енота своего мы также вернем", – написала она.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка в Херсоне большую часть животных.