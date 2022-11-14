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14 ноября, 2022
 
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"Так они за енотом приходили?" Осадчая отреагировала на похищение оккупантами животных в херсонском зоопарке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осадчая назвала российсуких оккупантов "позорниками"
Осадчая назвала российсуких оккупантов "позорниками"
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая 13 ноября в Instagram Stories отреагировала на то, что российские оккупанты, убегая из Херсона, похитили животных из зоопарка, в частности енота.

"Так они в Херсон за енотом приходили? Позорники мира. Продолжение следует. А енота своего мы также вернем", – написала она.

Скриншот: kosadcha / Instagram
Скриншот: kosadcha / Instagram

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка в Херсоне большую часть животных.

Теги: телевидение, Херсон, телеведущая, Катя Осадчая, российские оккупанты
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