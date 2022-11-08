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08 ноября, 2022
 
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"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне

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Осадчая: Наши глаза это такой маяк внутреннего надлома
Осадчая: Наши глаза – это такой маяк внутреннего надлома
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 8 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в полный рост на фоне осеннего парка.

Этим снимком она проиллюстрировала свою новую публикацию о войне.

"За эти месяцы войны мы привыкли к слезам на глазах. Мы давно не удивляемся, когда вдруг у человека слезы на глазах. Наши глаза  это такой маяк внутреннего надлома, мы всматриваемся друг другу в глаза, чтобы не ранить, не продолжать историю или просто поменять тему и не дать заплакать. Нам всем не стыдно быть людьми с мокрыми глазами, но при этом мы не хотим, чтобы нас из-за этого жалели, потому что мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами", – написала ведущая. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.

Теги: война России против Украины, Катя Осадчая
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