"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне

Этим снимком она проиллюстрировала свою новую публикацию о войне.

"За эти месяцы войны мы привыкли к слезам на глазах. Мы давно не удивляемся, когда вдруг у человека слезы на глазах. Наши глаза – это такой маяк внутреннего надлома, мы всматриваемся друг другу в глаза, чтобы не ранить, не продолжать историю или просто поменять тему и не дать заплакать. Нам всем не стыдно быть людьми с мокрыми глазами, но при этом мы не хотим, чтобы нас из-за этого жалели, потому что мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами", – написала ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)