"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне

Этим снимком она проиллюстрировала свою новую публикацию о войне.
"За эти месяцы войны мы привыкли к слезам на глазах. Мы давно не удивляемся, когда вдруг у человека слезы на глазах. Наши глаза – это такой маяк внутреннего надлома, мы всматриваемся друг другу в глаза, чтобы не ранить, не продолжать историю или просто поменять тему и не дать заплакать. Нам всем не стыдно быть людьми с мокрыми глазами, но при этом мы не хотим, чтобы нас из-за этого жалели, потому что мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами", – написала ведущая.
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После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.