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07 ноября, 2022
 
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Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги

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Осадчая: С начала 2014 года мы больше не снимали "Світське життя" в России
Осадчая: С начала 2014 года мы больше не снимали "Світське життя" в России
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая в интервью, которое 5 ноября опубликовано на сайте "Факты", заявила, что российские знаменитости, которые замалчивают или поддерживают войну, отравлены пропагандой.

"Раньше вы общались со многими российскими звездами. Как полагаете, что с ними не так?" – спросили у Осадчей.

"С начала 2014 года мы больше не снимали "Світське життя" в России. Собственно, с того же года мы почти не общались с российскими звездами, особенно теми, кто поддерживал аннексию Крыма. Что не так с ними? Просто они россияне. Они отравлены пропагандой, держатся за славу и деньги. И, пожалуй, это самое главное. Признаюсь, вообще не хочется о них говорить", – заявила ведущая.

Контекст:

Программа "Світське життя" впервые вышла на экраны в 2005 году. С 2008 года проект выходил на канале "1+1". Осадчая является бессменной ведущей этой передачи. В передаче Осадчая рассказывала о жизни украинских и зарубежных знаменитостей. 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину съемки проекта приостановлены.

Теги: война России против Украины, телеведущая, Катя Осадчая
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