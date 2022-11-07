Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги

"Раньше вы общались со многими российскими звездами. Как полагаете, что с ними не так?" – спросили у Осадчей.
"С начала 2014 года мы больше не снимали "Світське життя" в России. Собственно, с того же года мы почти не общались с российскими звездами, особенно теми, кто поддерживал аннексию Крыма. Что не так с ними? Просто они россияне. Они отравлены пропагандой, держатся за славу и деньги. И, пожалуй, это самое главное. Признаюсь, вообще не хочется о них говорить", – заявила ведущая.
Программа "Світське життя" впервые вышла на экраны в 2005 году. С 2008 года проект выходил на канале "1+1". Осадчая является бессменной ведущей этой передачи. В передаче Осадчая рассказывала о жизни украинских и зарубежных знаменитостей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину съемки проекта приостановлены.