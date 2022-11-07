Осадчая: Что не так с российскими звездами? Они отравлены пропагандой, держатся за деньги

Осадчая: С начала 2014 года мы больше не снимали "Світське життя" в России Фото: kosadcha / Instagram

"Раньше вы общались со многими российскими звездами. Как полагаете, что с ними не так?" – спросили у Осадчей.

"С начала 2014 года мы больше не снимали "Світське життя" в России. Собственно, с того же года мы почти не общались с российскими звездами, особенно теми, кто поддерживал аннексию Крыма. Что не так с ними? Просто они россияне. Они отравлены пропагандой, держатся за славу и деньги. И, пожалуй, это самое главное. Признаюсь, вообще не хочется о них говорить", – заявила ведущая.