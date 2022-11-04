"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях

"Часто осознаю всю неуместность, когда вокруг столько ужаса. Мы единственная нация в мире, которая имеет развитые сети с миллионной аудиторией и испытывает ужас войны в прямом эфире", – заявила ведущая.

Она подчеркнула, что в то время, как украинцы выживают без света и воды под обстрелами российскими оккупантов, кто-то проживающий за границей жалуется в сети на отсутствие кофе или твердую постель.

"Я часто не понимаю, как разговаривать, потому что всем по-разному плохо, а порой невыносимо", – отметила Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)