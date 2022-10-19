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19 октября, 2022
 
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"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ

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Катя Осадчая призвала украинцев беречь себя во время воздушных тревог
Катя Осадчая призвала украинцев беречь себя во время воздушных тревог
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая в новом посте в Instagram передала свои чувства и мысли, которые возникли у нее во время воздушной тревоги.

"Мы будем жить, работать, восстанавливать, помогать, мы снова будем вот так гулять по улицам и не бояться тревог. Мы умеем и научимся еще многому ради победы! Мы отомстим за каждую смерть. Да пошли они… У нас много дел и злобы! Берегите себя, не пренебрегайте безопасностью. Победа скоро! Нам нужно еще немного сил и больших сил нашим героям! Ждем хороших новостей от наших ВСУ в Херсоне", – написала Осадчая.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Катя Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.  

В 2017 году Осадчая вышла замуж за актера и ведущего Юрия ГорбуноваУ пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). 

В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Теги: Киев, Украина, ВСУ, война России против Украины, Катя Осадчая
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