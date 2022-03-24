"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину

Осадчая: Я никогда не забуду этот вечер, когда мы были полны планов, что с утра рано вставать, спешили домой Фото: kosadcha / Instagram

По словам ведущей снимок был сделан на работе, когда она снимала новые сюжеты для своей передачи "Світське життя" на "1+1".

"Последнее мирное фото. Я никогда не забуду этот вечер, когда мы были полны планов, что с утра рано вставать, спешили домой. Утром действительно рано встали, но уже не по делам", – написала она.

Ведущая сообщила, что сразу после начала войны они отправились на заправку, где простояли какое-то время в очереди на заправку. Она не уточнила, куда уехали после этого.

"Я верю, что скоро мы снова будем с друзьями планировать выходные и работать. Теперь главные наши супергерои не в кино, а в реальной жизни – наши ВСУ. Мы стоим перед вами на коленях и то, что вы сделали за этот месяц, мы не сможем описать до конца дней, благодарим вас, вы наша гордость", – подытожила ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

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