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24 марта, 2022
 
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"Наши супергерои – ВСУ". Осадчая показала свой последний снимок, сделанный на работе за несколько часов до нападения РФ на Украину

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Осадчая: Я никогда не забуду этот вечер, когда мы были полны планов, что с утра рано вставать, спешили домой
Осадчая: Я никогда не забуду этот вечер, когда мы были полны планов, что с утра рано вставать, спешили домой
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая спустя месяц после нападения РФ на Украину разместила в Instagram фото, которое было сделано вечером 23 февраля перед вторжением российских оккупантов.

По словам ведущей снимок был сделан на работе, когда она снимала новые сюжеты для своей передачи "Світське життя" на "1+1".

"Последнее мирное фото. Я никогда не забуду этот вечер, когда мы были полны планов, что с утра рано вставать, спешили домой. Утром действительно рано встали, но уже не по делам", – написала она.

Ведущая сообщила, что сразу после начала войны они отправились на заправку, где простояли какое-то время в очереди на заправку. Она не уточнила, куда уехали после этого.

"Я верю, что скоро мы снова будем с друзьями планировать выходные и работать. Теперь главные наши супергерои не в кино, а в реальной жизни – наши ВСУ. Мы стоим перед вами на коленях и то, что вы сделали за этот месяц, мы не сможем описать до конца дней, благодарим вас, вы наша гордость", – подытожила ведущая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война России против Украины, Катя Осадчая
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