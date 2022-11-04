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04 ноября, 2022
 
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"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ребрик: Не сломают меня ни дождь, ни мрак, ни отключения, ни сами знаете кто
Ребрик: Не сломают меня ни дождь, ни мрак, ни отключения, ни сами знаете кто
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая Лилия Ребрик 4 ноября разместила фото, на котором запечатлена на фоне осеннего парка в комбинезоне темно-зеленого цвета и белом распахнутом пальто.

Свой образ ведущая дополнила белыми ботинками.

"Не сломают меня ни дождь, ни мрак, ни отключения, ни сами знаете кто. Живу, люблю, помогаю, мечтаю", – написала она.

"Какая красота. Лиля, вы – вдохновение", – восхитились фолловеры.

"Красавица", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).

Теги: война России против Украины, Лилия Ребрик
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