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30 августа, 2022
 
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Ребрик показала семейное фото после воссоединения семьи

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Ребрик мать двоих детей
Ребрик – мать двоих детей
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая Лилия Ребрик 30 августа опубликовала в Instagram семейные фото, которые были сделаны во время празднования дня рождения ее старшей дочери Дианы. Ей исполнилось 10 лет.

Ребрик отметила, что ее дети вернулись из Черновцов в Киев.

"Будь счастлива, доченька! Мы с папой сделаем все возможное, а если нужно и невозможно, чтобы ты была счастлива даже несмотря на обстоятельства, в которых мы сейчас живем! Мы победим обязательно! Мы вернем радость в нашу жизнь! А сейчас, просто живи, просто мечтай", – написала Ребрик.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).

Теги: дети, война России против Украины, семья, Лилия Ребрик
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