Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2022
 
Новости

"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ребрик мастер спорта по художественной гимнастике
Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик 10 августа в Instagram опубликовала ролик, в котором запечатлена в зале во время выполнения гимнастического упражнения с мячом.

"Вспомнила юность", – подписала ролик 41-летняя актриса, добавив, что бывших гимнасток не бывает. 

"Какой пример вы для доченек. Я в восторге", – отреагировали в сети.

"Вы такая гибкая", – восхитились подписчики.

Контекст:

Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!". С 2017-го до лета 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Ребрик замужем за танцором Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была звездой, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Ведущая ведет спортивный образ жизни, увлекается танцами и часто делится в сети снимками, сделанными во время тренировок. Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике.

Теги: гимнастика, Лилия Ребрик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
  Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 