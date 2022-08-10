"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео

"Вспомнила юность", – подписала ролик 41-летняя актриса, добавив, что бывших гимнасток не бывает.

"Какой пример вы для доченек. Я в восторге", – отреагировали в сети.

"Вы такая гибкая", – восхитились подписчики.

Контекст:

Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!". С 2017-го до лета 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Ребрик замужем за танцором Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была звездой, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Ведущая ведет спортивный образ жизни, увлекается танцами и часто делится в сети снимками, сделанными во время тренировок. Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике.