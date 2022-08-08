"Каждый раз дочь спрашивает: "Вас там не убьют?" Ребрик рассказала, где и с кем сейчас живут ее дети

"Работаем в Киеве, а девочки пока у родителей в относительной, но все же безопасности. И каждый раз, когда мы едем, Полина спрашивает: "А вас там не убьют?" – написала Ребрик. – Сердце разрывается от таких вопросов. Так хочу, чтобы дети заказывали себе подарки из поездок родителей, а не жили в страхе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Вместе с Диким Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).