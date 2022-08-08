  "У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома

"Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого даже не работала. Я хватаюсь за самую маленькую возможность, у меня корона не упала, работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом, – сказала она. – Тем более, у мужа сейчас нет работы".
По словам танцовщицы, муж взял на себя обязанности прораба, и это позволяет им экономить значительный суммы.
Гвоздева не стала называть сумму, которую потратила на строительство.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.
Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком она воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.
19 марта 2022 года, спустя почти месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.
17 мая Гвоздева сообщила, что вернулась в Украину.