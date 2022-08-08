Бульвар Шоубиз
 
08 августа, 2022
 
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"У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома

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Гвоздева: Я хватаюсь за самую маленькую возможность
Гвоздева: Я хватаюсь за самую маленькую возможность 
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева, чтобы заработать на строительство дома, соглашается на любую работу. Об этом она рассказала в интервью, которое 5 августа опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

"Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого даже не работала. Я хватаюсь за самую маленькую возможность, у меня корона не упала, работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом, – сказала она. – Тем более, у мужа сейчас нет работы".

По словам танцовщицы, муж взял на себя обязанности прораба, и это позволяет им экономить значительный суммы. 

Гвоздева не стала называть сумму, которую потратила на строительство.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком она воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.

19 марта 2022 года, спустя почти месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.

17 мая Гвоздева сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: война России против Украины, Илона Гвоздева
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