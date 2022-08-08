  "У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома

"Я нахожу работу, я преподаю детям, езжу в университет, на какие-то детские мастер-классы. Короче говоря, я делаю все, где до этого даже не работала. Я хватаюсь за самую маленькую возможность, у меня корона не упала, работаю в разных статусах, и мы продолжаем строить дом, – сказала она. – Тем более, у мужа сейчас нет работы".

По словам танцовщицы, муж взял на себя обязанности прораба, и это позволяет им экономить значительный суммы.

Гвоздева не стала называть сумму, которую потратила на строительство.

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