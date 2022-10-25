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25 октября, 2022
 
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Ребрик: Знаете, как можно охарактеризовать нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света

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Ребрик: Мы украинцы. И с этим справимся
Ребрик: Мы – украинцы. И с этим справимся
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая Лилия Ребрик назвала интервальной жизнь украинцев во время войны. Об этом она написала 24 октября в Instagram.

"Знаете, как можно охарактеризовать сейчас нашу жизнь? Интервальная – успеть все между тревогами и отключениями света, – написала она. – Но ведь мы – украинцы. И с этим справимся". 

Контекст:

В октябре РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электричества.

Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии 21 октября НЭК "Укрэнерго" ввела ограничения на потребление электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Теги: электричество, война России против Украины, Лилия Ребрик
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