  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео

Летом 2022 года украинская группа Oisho BTZ презентовала трек "Залужний мутить двіж". Трек уже собрал более 1 млн просмотров.

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Видео: Oisho btz / YouTube

Украинский певец Олег Кензов в октябре выпустил трек под названием "Валєра". Трек за это время собрал более 200 тыс. просмотров.

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний, наш самий кращий, самий мужній, – поется в песне. – Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума!"

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Аудио: Олег Кензов / YouTube

Украинская певица Jerry Heil 18 ноября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Козацькому роду". Менее чем за месяц композицию прослушали более 1 млн раз.

"Отаман Залужний – воєвода трушний, Україні Богом даний, пеклом Раші суджений, – поет Jerry Heil. – Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії".

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