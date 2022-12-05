Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2022
 
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"Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео

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Украинские артисты посвящают песни Залужному
Украинские артисты посвящают песни Залужному
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Интернет-издание "ГОРДОН" накануне Дня Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря, собрало подборку песен, посвященных главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Летом 2022 года украинская группа Oisho BTZ презентовала трек "Залужний мутить двіж". Трек уже собрал более 1 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: Oisho btz / YouTube

Украинский певец Олег Кензов в октябре выпустил трек под названием "Валєра". Трек за это время собрал более 200 тыс. просмотров.

"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний, наш самий кращий, самий мужній, – поется в песне. – Валєра керує, Валєра Залужний країну рятує. Орду стирає, неначе гума, ще трохи – і запалає Дума!"

ВИДЕО
Аудио: Олег Кензов / YouTube

Украинская певица Jerry Heil 18 ноября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Козацькому роду". Менее чем за месяц композицию прослушали более 1 млн раз.

"Отаман Залужний – воєвода трушний, Україні Богом даний, пеклом Раші суджений, – поет Jerry Heil. – Залужний Валерій – це ім'я кінця рашистської імперії".

ВИДЕО
Видео: Jerry Heil / YouTube
Теги: ВСУ, певец, Валерий Залужный, Jerry Heil, Олег Кензов
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