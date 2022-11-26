Осадчая – проживающим за границей украинцам: Не стоит кричать, как вам классно. Должны поддерживать, а не бесить

"Не буду никого отмечать и позорить, но имейте мозги: если вы в тепле, со светом за границей, не стоит кричать, как вам классно, – написала она. – У всех есть право на свою жизнь, но сейчас все украинцы должны поддерживать друг друга, а не бесить".
"Ну и тарелки с пирожными в День памяти жертв Голодомора – отдельный вид цинизма", – подытожила она.
После полномасштабного вторжения России в Украину Осадчая создала проект "Найти своих", который помогает украинцам объединять родственников, потерявших друг друга из-за войны.
23 ноября ведущая получила награду от Нацполиции.