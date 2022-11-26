28-летняя жена Павлика рассказала, как развлекается с 56-летним мужем во время длительного отключения электричества

"Два дня – без света, без отопления, без воды, без связи. Наше развлечение – это сесть в машину и куда-то уехать для того, чтобы зарядить гаджеты и изменить обстановку для Миши", – написала она.

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Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Жена младше Павлика на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.