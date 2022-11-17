"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

"Сегодня я почувствовала "прелести" отсутствия света. В меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала со второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора", – прокомментировала столкновение Репяхова.

Она подчеркнула, что вторая участница ДТП после споров признала вину и они не стали вызывать полицию на место аварии.