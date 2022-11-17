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17 ноября, 2022
 
Новости

"Она не права. Я ехала по главной". Жена Павлика в Киеве попала в ДТП

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Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года
Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года
Фото: repyahovakate / Instagram

Супруга украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова попала в ДТП. Об этом она сообщила 16 ноября в Instagram Stories, разместив соответствующие фото.

"Сегодня я почувствовала "прелести" отсутствия света. В меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала со второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора", – прокомментировала столкновение Репяхова.

Она подчеркнула, что вторая участница ДТП после споров признала вину и они не стали вызывать полицию на место аварии.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 годаЖена младше Павлика на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

В феврале 2021 года Репяхова сообщила, что стала обладательницей черной Toyota.

Теги: авария, столкновения, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, светофор
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