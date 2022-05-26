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26 мая, 2022
 
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"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины

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Репяхова: Учусь жить полноценной жизнью, насколько это возможно
Репяхова: Учусь жить полноценной жизнью, насколько это возможно
Фото: repyahovakate / Instagram

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, которая после нападения РФ на Украину переехала к родственникам в Израиль, а недавно вернулась в Украину, 26 мая в Stories Istagram заявила, что не может ни финансово, ни морально находиться за границей длительное время.

"Лично я считаю так: война надолго. По моему мнению, еще до Нового года точно. До зимы я не могу быть за границей. Ни финансово, ни морально. Поэтому я принимаю новые реалии и учусь в них жить. Жить полноценной жизнью, насколько это возможно", – написала она.

Фото: repyahovakate / Instagram
Фото: repyahovakate / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль. В Stories Instagram она сообщала, что была в Израиле у сестры почти два месяца, после чего вернулась в Украину.

Теги: война, война России против Украины, Виктор Павлик, блогеры, Екатерина Репяхова, блогер, жена
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