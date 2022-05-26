"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины

"Лично я считаю так: война надолго. По моему мнению, еще до Нового года точно. До зимы я не могу быть за границей. Ни финансово, ни морально. Поэтому я принимаю новые реалии и учусь в них жить. Жить полноценной жизнью, насколько это возможно", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта Репяхова вместе с сыном уехала за границу на автомобиле. Супруга Павлика отправилась в Германию, откуда через Турцию улетела в Израиль. В Stories Instagram она сообщала, что была в Израиле у сестры почти два месяца, после чего вернулась в Украину.