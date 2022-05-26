"Большая декорация с двойными стандартами". Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Лавренюк высказалась о Каннском кинофестивале

"Если коротко о Каннском фестивале в этом году, то это большая декорация, вместившая в себе фрагменты разной реальности. Хотелось бы поскорее отойти от двойных стандартов, но пока они есть... К сожалению", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Lavrenyuk (@olenalavrenyuk)

"А почему? Объясните, пожалуйста... Мы видели, как [президенту Украины Владимиру] Зеленскому там все аплодировали..." – прокомментировала подписчица _mudra_poetry_.

"Потому что транслируют российские фильмы и дают возможность российским режиссерам, предоставляя площадки для этого, рассказать, что российских солдат нужно поддерживать, потому что их тоже убивают", – ответила Лавренюк. Речь идет о российском режиссере Кирилле Серебренникове.