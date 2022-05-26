"Большая декорация с двойными стандартами". Звезда сериала "Кофе с кардамоном" Лавренюк высказалась о Каннском кинофестивале

"Если коротко о Каннском фестивале в этом году, то это большая декорация, вместившая в себе фрагменты разной реальности. Хотелось бы поскорее отойти от двойных стандартов, но пока они есть... К сожалению", – написала она.
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"А почему? Объясните, пожалуйста... Мы видели, как [президенту Украины Владимиру] Зеленскому там все аплодировали..." – прокомментировала подписчица _mudra_poetry_.
"Потому что транслируют российские фильмы и дают возможность российским режиссерам, предоставляя площадки для этого, рассказать, что российских солдат нужно поддерживать, потому что их тоже убивают", – ответила Лавренюк. Речь идет о российском режиссере Кирилле Серебренникове.
75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.
Серебренников, который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, сперва выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу", а во время презентации фильма "Жена Чайковского" сделал ряд антиукраинских заявлений.