"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину

По словам 26-летней беременной супруги 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерины Репяховой, она мечтала о таком автомобиле, как у нее сейчас, еще со школы.

Беременная жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 24 февраля в Instagram опубликовала фото своего нового автомобиля – она приобрела черную Toyota.

По словам 26-летней жены 55-летнего артиста, она мечтала о такой машине еще со школы.

"Когда ты забираешь свою мечту с салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения. Желаю их испытать всем. Но по-особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому. Я это так ценю, очень-очень. Я так люблю жизнь за такие возможности и эмоции", – написала Репяхова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Ранее у Репяховой был вот такой автомобиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. В феврале Павлик сообщил, что у них родится сын. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.