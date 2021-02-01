Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2021
 
Новости

Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка

Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова ожидают появления ребенка на свет в июне 2021 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В январе 2021 года жена Павлика сообщила о беременности
В январе 2021 года жена Павлика сообщила о беременности
Фото: Віктор Павлік / Facebook

Украинский певец Виктор Павлик в эфире передачи ЖВЛ, которая 1 февраля вышла на канале "1+1", рассказал, что у них с женой Екатериной Репяховой родится сын.

"Самый младший Павлик будет братом для моих детей Саши и Кристины и Павла моего, царство небесное. И он будет дядей моим внукам. Это все будет интересно, видите как все оно в жизни", – подытожил артист.

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В 2020 году он женился в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Теги: дети, беременность, Виктор Павлик, семья, роды, Екатерина Репяхова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
  Народовластие от Зе. Главное из нового закона о референдуме, принятого в Украине
Наталия ДВАЛИ
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Эти ощущения невозможно описать!" Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае. Видео
"Эти ощущения невозможно описать!" Димопулос прыгнула с парашютом в Дубае. Видео
"Не рассчитал траекторию полета руки". Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
"Не рассчитал траекторию полета руки". Цимбалюку во время киносъемок сломали нос
"Это актриса из фильма "Чучело"?". Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
"Это актриса из фильма "Чучело"?". Подписчики Орбакайте обсуждают ее дочь
"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе
"Сладкая парочка", "Старость – не радость". Поклонники Брежневой отреагировали на ее фото с Меладзе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS